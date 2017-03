Danfoss-exit: En to meter høj mand der leverede varen

Der var rosende ord fra bestyrelsesformanden, og ejeren, Jørgen Mads Clausen, da han i dag skulle kommentere den nyhed, som han i bund og grund helst havde været foruden.



Nyheden om at han til sommer må give slip på sin topchef, Niels Bjørn Christiansen, der ifølge de officielle udmeldinger har besluttet sig for, at nu skal der ske noget nyt, hvorfor han forlader Danfoss og overlader tøjlerne til sin højre hånd i direktionen Kim Fausing.



Men som privatejet virksomhed, af familien Clausen gennem familiens fondskonstruktion, så er der ingen investorer eller analytikere klar til at give topchefen en karakter for knap otte og et halvt års arbejde i spidsen for industrigiganten.



Eksamen hver dag



CEO's for børsnoterede selskaber er i princippet til eksamen hver eneste dag, hvor investorerne værdifastsætter virksomheden på børsen, mens bevågenheden er mindre uden for kurslisterne.



Hvis man går regnskaberne igennem for Danfoss i Niels Bjørn Christiansens regeringstid, så er det overordnede billede utvetydigt, at der er tale om en virksomhed i fremgang med en sund finansiel balance og en mere end fornuftig, kontinuerlig indtjening.



Da Niels Bjørn Christiansen tiltrådte i oktober 2008, ganske få uge efter krakket hos Lehmann Brothers, der satte alverdens finansmarkeder i brand, var landets største industrivirksomhed på vej mod endnu et skuffende regnskabsår. Virksomhedens indtjeningsevne var for skrøbelig og 2008-regnskabet viste et underskud på 157 mio. kr. Det er åbenlyst ikke tilfredsstillende, at man ikke formår at klemme overskudskroner ud af en gigantisk omsætning på 27,5 mia. kr.



Ingen lig i lasten



Året efter gik det endnu værre, her var underskuddet på 1,4 mia. kr. – og tallene fremviste en klassisk udvikling, at den nye CEO nedskriver benhårdt, så der ikke er nogle lig i lasten der kommer til at forstyrre den fremadrettede værdiskabelse. Det var dog ikke nedskrivninger det hele, omsætningen viste en bekymrende tilbagegang på 3,5 mia. kr. – eller mere end 10 pct. – og virkningerne af finanskrisen slog hårdt igennem på Nordborg.



De følgende år var det andre end finanskrisen, der ruskede op i den familieejede virksomhed, også CEO Niels Bjørn Christiansen viste med al tydelighed, at han var kommet til Nordborg for at levere resultater, og flere markante fyringsrunder blev eksekveret i bestræbelserne på at få en bedre balance mellem virksomhedens salg og indtægter.



Og arbejdet med at trimme og effektivisere virksomheden viste sig hurtigt i regnskaberne, der år for år viste bedre og bedre takter.



I 2010 og 2011 kunne Danfoss fremvise overskud på godt 1,3 mia. kr., og det helt store tigerspring kom i 2012, da Niels Bjørn Christiansen og den øvrige ledelse kunne fremvise et overskud på den rigtige side af 2,3 mia. kr. – og det var vel og mærke ud af en omsætning der kun var marginalt højere end året før.



Den tidligere McKinsey-konsulents kur begyndte for alvor at virke og de kommende år handlede for Niels Bjørn Christiansen meget om at få toplinjen med, altså salget, da der var kommet styr på virksomhedens rentabilitet.



Beskeden omsætningsfremgang



Her gik det lidt mere trægt og i perioden fra 2010 og frem til 2014 lykkedes det blot for Danfoss at få omsætningen til at vokse med i underkanten af 10 pct. til 34,4 mia. kr. Det er ikke en særlig stor fremgang for en virksomhed, der ønsker at udvide sit territorium og ledelsen lagde heller ikke skjul på, at det var virksomhedens helt store udfordring.



I de kommende to år lykkedes det at løfte omsætningen med knap 5 mia. kr., men stadigvæk kunne man ikke indfri egne ambitioner om en årlig salgsvækst på 10 pct. 2015 blev faktisk vækstmæssigt set et udmærket år, hvor omsætningsfremgangen klemte sig op over de 10 pct., men året efter var det kun to større opkøb der sikrede en fremgang – den organiske vækst stod mere eller mindre stille.



Ser man på evnen til at klemme overskud ud af driften, så ligger Danfoss i dag med en stabil driftsmargin omkring de 10 pct., det er et ganske markant løfte fra 2008 hvor Niels Bjørn Christiansen kom til, og ser man på evnen til at forrente egenkapitalen, så går det endnu bedre, her landede egenkapitalforretningen på mere end 17 pct.

Da han tiltrådte var der underskud og der blev tæret på egenkapitalen, men siden han tiltrådte er de vokset med godt 5,5 mia. kr. til 17,2 mia. kr.