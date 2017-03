Carlsberg indvier ny tappelinje i Fredericia

Carlsberg har med hjælp fra Fredericias borgmester, Jacob Bjerregaard, onsdag indviet en ny tappelinje på sit bryggeri i byen. Der er tale om en trecifret millioninvestering i ny produktion og logistik, der skal sikre, at bryggeriet har de bedste og mest innovative forpakninger, hedder det i en meddelelse fra bryggeriet.



- Med den nye tappelinje i Fredericia får vi nu den fleksibilitet på bryggeriet i Fredericia, der skal til for at møde forbrugernes øjeblikkelige behov. Vi kan nu reagere knivskarpt, i takt med at forbrugernes ønsker og præferencer ændres, siger Peter Haahr Nielsen, der er direktør for off-trade i Carlsberg Danmark.



Indvielsen omfattede også Carlsbergs nye fadølssystem, draughtmaster, der er en videreudvikling af de klassiske ølanker og sikrer frisk fadøl i op til 30 dage mod i dag omkring 6-7 dage.



/ritzau/FINANS