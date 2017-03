Relateret indhold Tilføj søgeagent F.E. Bording Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer F.E. Bording

F.E. Bording gik en smule frem på toplinjen, men måtte se indtjeningen vige, da selskabet havde engangsomkostninger til ophørende aktiviteter.



Kommunikationsvirksomheden kom ud af 2016 med en omsætning på 627,5 mio. kr. mod 610,8 mio. kr. i samme periode sidste år.



Driftsresultatet før af- og nedskrivninger, ebitda, steg med 12 pct. til 53,4 mio. kr. i de fortsættende aktiviteter, men faldt til 47,3 mio. kr. sammenlagt fra 54,1 mio. kr. året før.



De ophørende aktiviteter, der altså fik underskud, bestod af Lithotech-Bording, valgmaterialer til 3. verden, og de grafiske salgsaktiviteter i Norge, som blev frasolgt pr. 1. juni.



På bundlinjen fik F.E. Bording et overskud på 16,1 mio. kr. mod 24,8 mio. kr. sidste år. Udbyttet foreslås fastholdt på 24 kr. per aktie.



F.E. Bording venter i 2017 en omsætning på 660 mio. kr. og et ebitda-overskud på omkring 50 mio. kr.



For de fortsættende aktiviteter var omsætningen på 617 mio. kr. og ebitda-overskuddet på 53,4 mio. kr.



/ritzau/FINANS