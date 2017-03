Pandora-topchef: Der er fortsat masser af muligheder for at vokse

Vækstbekymringer fra analytikerkredse og investorer i smykkeselskabet Pandora har fået kursen på selskabets aktie til at falde. I år er kursen faldet med over 19 pct. til en kurs onsdag middag på omkring 740 kr.



Derudover har de konservative forventninger for 2017, hvor Pandora venter en omsætning på 23-24 mia. kr. samt en EBITDA-margin på cirka 38 pct., været med til at trække aktiekursen ned sammen med skuffende tal fra konkurrenter på det amerikanske marked, hvor Pandora henter næsten halvdelen af sin omsætning.



Men til trods for det er Anders Colding Friis, der er administrerende direktør i Pandora, ikke bekymret for fremtiden.



- Ja, vækstraterne er gået ned i procent. Det er jo en naturlov: når nævneren er blevet så stor - vores grundomsætning var på over 20 mia. kr. sidste år, så er det klart, at den procentvise vækst bliver mindre. Men vi ser stadigvæk gode muligheder for at fortsætte med at udvikle selskabet, og det er det, vi favner her med den nye produktion, siger Anders Colding Friis, i forbindelse med at den danske smykkekoncern onsdag officielt skød produktionen i gang på en helt ny fabrik i Chiang Mai i det nordlige Thailand.



- Nu har vi gjort denne facilitet færdig, og vi er ved at bygge en tilsvarende i Bangkok - og det er jo selvfølgelig, fordi vi tror på fremtiden, siger topchefen.



STADIG NOGET AT HENTE



Det amerikanske marked sled i fjerde kvartal 2016 på regnskabet hos Pandora, der lukkede 700 salgssteder i blandt andet USA. Det kostede 350 mio. kr. på regnskabet for Nord- og Sydamerika i kvartalet. De amerikanske butikslukninger alene udgjorde 290 mio. kr. af udgiften - og uden de lukninger ville omsætningsvæksten i USA have været 14 pct. ifølge Pandora.



- Vi voksede stadig i USA i 2016, der er et af vores veludviklede markeder sammen med Storbritannien og Australien. Derudover har vi helt nye markeder, hvor vi endnu ikke rigtigt har kradset i overfladen, lyder det fra topchefen, der ser "masser af gode muligheder for at udvikle nye markeder, men der er også mulighed for at udvikle os på markeder, hvor vi allerede er".



- Vi har annonceret i år, at vi går ind i Indien, vi er stadig i gang med ekspansionen i Kina, vi har sagt, at vi vil begynde at arbejde mere i Latinamerika, og vi har lige annonceret, at vi i midten af året vil overtage vores distributør i Sydafrika for også at have en base der. Og så er der jo store markeder i Europa som Frankrig, som vi stadig har masser af muligheder i, forklarer Anders Colding Friis.



Samlet solgte Pandora i fjerde kvartal smykker for 1905 mio. kr. i regionen Nord- og Sydamerika, hvilket er 3 pct. mindre end i det tilsvarende kvartal 2015. Ser man på USA alene, lød salget af charms, ringe, armbånd, øreringe og halskæder på 1377 mio. kr. svarende til et fald på 5 pct. i forhold til fjerde kvartal 2015.



For hele 2016 blev Pandoras omsætning opgjort til 20,3 mia. kr., mens EBITDA -marginen nåede op på 39,1 pct. for smykkeselskabet.



/ritzau/FINANS