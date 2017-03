Gratis parkering og borddækning er blandt de forslag, der skal tages stilling på generalforsamlingen i Novo Nordisk torsdag eftermiddag.



Det fremgår af indkaldelsen, hvor forslagene gemmer sig et godt stykke nede efter årligt tilbagevendende begivenheder såsom valg til bestyrelsen samt godkendelse af årsregnskabet og vedtagelse af udbytte.



To aktionærer har fremsat forslagene, der ikke støttes af bestyrelsen.



Forslagene går på, at Novo tilbyder gratis parkering i forbindelse med det uformelle aktionærmøde, der holdes efter generalforsamlingen.



Desuden foreslår aktionærerne, at der til buffeten efter aktionærmødet dækkes op ved 12-mandsborde. Som begrundelse nævner aktionærerne, at Novo bør lære af en tidligere generalforsamling i Amagerbanken, hvor der blev betalt for parkering og opdækket ved borde, hvilket var mere bekvemt.



"Novo Nordisk bør lære af dette, da der er penge nok til medarbejdere, der fratræder deres stilling, og til afgående bestyrelsesmedlemmer, og hvis der er for mange penge, bør udbyttet til aktionærerne sættes op," hedder det i indkaldelsen.



Nye aflønningsprincipper



På generalforsamlingen skal aktionærerne forinden tage stilling til et forslag fra bestyrelsen om ændringer af aflønningsprincipperne for ledelsen.



Blandt andet er der et nyt krav om, at den administrerende direktør skal have en aktiebeholdning svarende til to gange den årlige bruttoløn, og at koncerndirektørerne skal have en aktiebeholdning svarende til én gang den årlige bruttoløn.



Det sker for "yderligere at sikre sammenfald mellem aktionærernes og koncerndirektionens interesser".



Det foreslås blandt andet også, at ledelsens langsigtede incitamentsordning skal justeres, så der er øget vægt på salgsvækst, når bonussen beregnes. Desuden ønsker bestyrelsen mulighed for, at kunne tilbyde en tiltrædelsesbonus til koncerndirektører, der hentes ind ude fra. Det kan være i form af en kontant betaling eller en aktiebaseret incitamentsordning.



Novo betalte sin tidligere administrerende direktør Lars Rebien Sørensen en godtgørelse på 65,7 mio. kr. i forbindelse med fratrædelsen ved udgangen af 2016. Det fremgår af årsregnskabet fra koncernen.



Fratrædelsesgodtgørelsen er inklusive det aktiebaserede incitamentsprogram for 2017, men kom oven i Rebiens samlede løn for 2016 på 22,7 mio. kr.



Novos nye topchef Lars Fruergaard Jørgensen fik sidste år en samlet løn på 9,4 mio. kr.



/ritzau/FINANS