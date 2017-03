Don Ø og Jørgen Glistrup får hårde fængselsstraffe af landsretten

Opdateret 09.30 - Der er afsagt dom i den stort anlagte sag om kursmanipulation mod Parken Sport & Entertainment og topfolk i den tidligere ledelse.



Tidligere bestyrelsesformand Flemming Østergaard får et år og seks måneders ubetinget fængsel, og det samme gælder for den tidligere direktør Jørgen Glistrup.



Parken idømmes bøde på 13 mio. kr.



Desuden får Flemming Østergaard konfiskeret 9 mio. kr., mens Jørgen Glistrup får konfiskeret 800.000 kr., hvilket er den fortjeneste, man skønner, at de har opnået gennem aktieoptionerne.



Endelig bliver en værdipapirhandler idømt fire måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste for at have medvirket til kursmanipulationen.



Det har Østre Landsret afgjort torsdag morgen.



Skærper straf



Landsretten skærper dermed markant straffen i forhold til byrettens dom fra september 2015.



Her blev Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup frikendt for hovedforholdet, men straffet med henholdsvis fire og seks måneders ubetinget fængsel for nogle af de mindre forhold om kursmanipulation.



Parken som selskab blev idømt en bøde på 1 mio. kr.



Dommene blev anket til landsretten, som altså har afgjort ankesagen i dag.



De tidligere chefer og selskabet dømmes af landsretten for handler i perioden november 2007 til oktober 2008.



"Landsretten lagde til grund, at selskabet havde et – om end vekslende – behov for at opkøbe egne aktier til at opfylde disse forpligtelser, men også at det indgik som et centralt gennemgående hensyn i selskabets strategi at sikre, at der var likviditet i aktien, samt at kursen på aktien var stabil og kom op på eller ikke under bestemte niveauer," skriver landsretten som begrundelse for dommen.



Anklager krævede hårdere straffe



Bagmandspolitiet har i forbindelse med ankesagen i Landsretten krævet, at straffen for kursmanipulation med Parken-aktier i 2007-2008 blev på ikke under to års ubetinget fængsel. Samtidigt krævede Bagmandspolitiet en bøde til Parken på 50 mio. kr.



De aktiehandler, som straffesagen handler om, blev foretaget for snart ti år siden. Finanstilsynet blev anmodet om at undersøge sagen i efteråret 2009.



Derefter gik der mere end tre år, før Bagmandspolitiet valgte at tiltale Parken-duoen og Parken som selskab. Ligesom sagen var flere år om blive behandlet i byretten.