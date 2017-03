Pandora-direktør: Ny fabrik betyder hurtigere eksekvering

Pandoras nye smykkeproduktion i Lamphun i Nordthailand åbner officielt onsdag. Produktionen gik allerede i gang i slutningen af sidste år, og der er nu omkring 1500 ansatte på fabrikken, der ved fuld produktion kommer op på 5000 medarbejdere. Det ventes at ske i løbet af 2018.



Anders Colding Friis, der er administrerende direktør i Pandora, er godt tilfreds med, at man nu får udvidet produktionsfaciliteterne, så smykkeselskabet kan levere de smykker, som kunderne efterspørger.



- Den nye fabrik betyder, at vi har en kortere tid fra ordre til levering. Samtidig betyder det, at vi kan skære i vores lagre, da vi leverer det, som kunderne efterspørger her og nu, siger direktøren til Ritzau Finans i forbindelse med åbningen af fabrikken.



I dag tager det seks uger, fra en bestilling tikker ind hos Pandora til det endelige smykke ligger klar til levering til forhandleren. Målet er at nå ned på tre uger, og det mål skal gerne gå i opfyldelse i 2020 med udvidelsen af henholdsvis den nye fabrik samt med opgradering af den eksisterende produktion samt nybyggeri nær Bangkok.



BEKYMRINGER OM VÆKST AFVISES



Pandora solgte sidste år omkring 122 mio. smykker – og når den nye fabrik kommer helt op i gear, kan den spytte 200 mio. ringe, charms, øreringe og halskæder om året, hvis behovet er der.



Men der har været bekymrede ryster fremme om den vækst, som Pandora kan præstere i fremtiden. Blandt andet går bekymringerne på, hvordan og om Pandora kan vokse på de såkaldte modne markeder – og USA er ikke helt oppe i det gear, som har været ventet.



- Vi kunne forbindelse med regnskabet for fjerde kvartal se, at mall-trafikken i USA var mindre. Men vi har masser af muligheder for at vækste. Men når omsætningen stiger så markant, som den gør hos Pandora, så vil vækstraterne automatisk blive lavere. Det er simpel regning, siger direktøren.



At Pandora beholder produktionen i Thailand og ikke flytter til andre steder i verden, er der flere grunde til, da det kunne være en nærliggende tanke at placere en produktion i Mexico eller i Sydamerika nær det nordamerikanske marked, der aftager omkring 40-50 pct. af smykker.



- At vi valgte at blive her skyldes til dels adgangen til uddannet arbejdskraft. Der er flyttet 1500 ansatte fra Bangkok med herop, og det betyder, at vi kunne komme i gang med en produktion med det samme. Det kunne vi ikke have gjort andre stedet i verden, siger Anders Colding Friis.



Den nye fabrik skal stå for al produktion af guldsmykker – og det er også her, at størstedelen af øreringe og ringe skal produceres.



/ritzau/FINANS