Topchef Niels B. Christiansen stopper i Danfoss efter ni år

Opdateret 10.33 Efter 12 år i Danfoss - ni af dem i spidsen - har koncernchef Niels B. Christiansen besluttet at forlade virksomheden.1. juli overlader han posten til Danfoss' operationelle direktør Kim Fausing, som de seneste ni år har dannet makkerpar med Niels B Christiansen i koncernledelsen.Hvad den nu afgående topchefs næste skridt bliver, melder han ikke ud."Jeg er glad for at kunne overlevere et stærkt Danfoss i bedste form og i gode hænder. Tidspunktet er rigtigt nu – både for Danfoss og for mig. Jeg er klar til nye udfordringer, men hvad det bliver, har jeg ikke besluttet endnu," siger Niels B. Christiansen.Danfoss kunne først på måneden præsentere et regnskab for 2016, hvor koncernen har lagt omkring 1 mia. kr. til toplinjen, som nu er på 39,2 mia. kr. Nettoresultatet blev i 2016 øget med 13 pct. til 2,9 mia. kr.Niels B. Christiansen oplyser, at han er stolt over at forlade forretningen netop nu."Vi har fokuseret forretningen, optimeret maskinrummet, væksten har fået fat, og vores digitale transformation kører. Det har været en kæmpe holdindsats at gennemføre så fundamentale forandringer," fortsætter han.Bestyrelsesformand Jørgen Mads Clausen sender topchefen videre med stor ros."Niels' mission i Danfoss er fuldført til topkarakter. Alle finansielle resultater peger den rigtige retning, vi har god vækst, og organisationen er i storform. At en topchef efter 12 år ønsker nye udfordringer er kun naturligt og sundt," siger han.Niels B. Christiansen startede vejen til toppen i Danfoss med en stilling i direktionen i 2004. I 2005 blev han operationel direktør, i 2006 blev han vice adm. direktør og endelig blev han topchef i 2008.Før det var han adm. direktør for GN Netcom og vice adm. direktør i GN Store Nord, og han har også været konsulent for McKinsey & Co.Nu glæder koncernens nye styrmand Kim Fausing sig til at overtage roret. Han startede i Danfoss i 2007 som direktør for Danfoss' division for køle- og air condition. I 2008 blev han udnævnt som vice adm. direktør og operationel direktør."Jeg har følt mig hjemme i Danfoss fra første dag, og det bliver en spændende udfordring at tage stafetten videre. Retningen er lagt ud – den har vi i ledelsen sammen defineret, og det er den, vi fortsat vil følge. Jeg glæder mig meget til den nye opgave, som jeg går til med stor respekt. Og jeg ser frem til at fortsætte udviklingen af Danfoss sammen med vores stærke team og bestyrelsen," siger han.