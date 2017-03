Genmab: Darzalex-salget landede fladt i februar

Salget af Genmabs middel til behandling af knoglemarvskræft, Darzalex, udviklede sig fladt i februar.



Salget på det amerikanske marked var på 62,04 mio. dollar i februar mod 62,14 mio. dollar i januar.



Det viser tal fra Symphony Health Solutions ifølge Bloomberg News.



Salgstallet er en spids svagere, end analytiker i Sydbank Søren Løntoft havde ventet, men det kan blandt andet forklares med færre salgsdage i februar end i januar. Han har fortsat store forventninger til Darzalex-salget i 2017.



- Jeg er ikke i tvivl om, at Darzalex-salget generelt nyder godt af at være godkendt længere fremme i behandlingskæden. Det påvirker positivt, og det vil generelt accelerere salget i 2017. Men vi vil se en fluktuering måned for måned, påpeger han.



Han henviser blandt andet til, at Darzalex i første omgang blev godkendt til patienter med knoglemarvskræft, som allerede havde været gennem tre behandlingsforløb, og altså var det fjerde tilbud til patienterne.



Men i november sagde den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, god for, at patienter, der havde været gennem et enkelt forløb, også kunne få tilbudt Darzalex.



Når salget kan veksle måned for måned, skyldes det, at patienter, der bliver behandlet med Darzalex efter otte uger overgår til at benytte midlet hver anden uge i stedet for hver uge, siger Søren Løntoft.



/ritzau/FINANS