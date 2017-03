Jim Hagemann Snabe forlader B&O's bestyrelse

Opdateret 8.46 Bang & Olufsen må sige farvel til bestyrelsens næstformand Jim Hagemann Snabe, når hans valgperiode udløber til september. Han har meddelt, at han ikke genopstiller til posten, men han har tilbudt at blive ekstern rådgiver, lyder det i en meddelelse.



Den ombejlede dansker afløser på Mærsks generalforsamling tirsdag 28. marts Michael Pram Rasmussen som formand for shippinggigantens bestyrelse, som han har siddet i siden april 2016.



Derudover er 51-årige Jim Hagemann Snabe indstillet som ny bestyrelsesformand i den tyske industrigigant Siemens fra 2018.



Jim Hagemann Snabe har især gjort sig bemærket i it-branchen, hvor han var topchef i fire år for den tyske gigant SAP.



Han er uddannet cand.merc. fra Handelshøjskolen i Århus, hvor han senere har taget et Ph.d. intro-studie.