Genmabs Darzalex havde flad februar

Genmabs guldklump havde en flad februar på overfladen, men reguleret for helligdage, så antallet af reelle salgsdage kan sammenlignes var der en underliggende fremgang på 5,1 pct. viser de nyeste salgstal.



Salget af Darzalex nåede 62 mio. dollar - uændret fra måneden før. Det skriver Nordea Markets ifølge statistik fra Symphony Health Solutions.



"Trods en flad måned, er den underliggende fremdrift i Darzalex-salget lovende, og salget i Europa vil øge performance," skriver Nordea Markets i en kommentar.



Nordea Markets har derfor tillid til, at bankens estimat om at salget for hele 2017 når 1,06 mia. dollar i USA, holder. Det samme gør sig gældende for estimatet om salg på 0,41 mia. dollar i Europa.