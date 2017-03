Mærsk stævnet i USA i kulegravning af ulovlige prisaftaler

A.P. Møller-Mærsks containerrederi, Maersk Line er sammen med flere andre store rederier blevet stævnet af de amerikanske konkurrencemyndigheder, der har iværksat en undersøgelse om mulige prisaftaler i branchen, fortæller kilder til Wall Street Journal.



Stævningerne faldt under en razzia under et møde blandt topcheferne fra 20 af verdens største containerrederier i San Francisco i sidste uge.



Maersk Line bekræfter over for branchemediet JOC.com, at rederiet har modtaget en stævning fra de amerikanske myndigheder i forbindelse med en "undersøgelse af den globale containershipping-industri".



Ifølge rederiet er der ingen konkrete anklager mod Maersk Line i stævningen.



"En stævning betyder ikke, at et selskab har handlet ulovligt, og den bestemmer ej heller udfaldet af undersøgelsen på forhånd," siger Maersk Line til Joc.com og fastslår samtidig, at rederiet vil "samarbejde fuldt ud med myndighederne".



Mødet i San Francisco var i den såkaldte "Box Club" - et møde for rederitopcheferne, der holdes to gange årligt. Repræsentanter fra de amerikanske konkurrencemyndigheder sidder med ved møderne, selv når de ikke foregår i USA, for at sikre, at de ikke kommer til at dreje sig om eksempelvis prisfastsættelse.



/ritzau/FINANS