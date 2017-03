Fedex' tredje kvartal skuffede men fremgang er på vej

Den amerikanske pakketransport-gigant Fedex skuffede med regnskabstallene for det forskudte tredje kvartal, der blev fremlagt efter børstid tirsdag. Men indeværende kvartal bør vise sig langt bedre, pointerede topchef Fred Smith efterfølgende.



Fedex rapporterede et ordinært overskud per aktie på 2,35 dollar i perioden december-februar.



Analytikerne havde ventet et overskud på 2,62 dollar per aktie, ifølge Bloomberg News' prognose-gennemsnit.



Omsætningen var på 15 mia. dollar, hvilket i det store og hele var, hvad analytikerne havde ventet.



Fedex sænkede desuden udsigter for investeringerne - capex - for hele året til 5,3 mia. dollar, fra de tidligere forventninger, der var på 5,6 mia. dollar.



Koncernen ser dog store muligheder fremover især på grund af den ekspanderende e-handel, og indeværende kvartal har hidtil udviklet sig "excellent" ifølge Fedex' topchef Fred Smith.



Aktien steg 2,1 pct. i eftermarkedet efter en fald i den ordinære børshandel på 0,2 pct.



