Goldman Sachs løfter FLSmidth-kursmål med 14,7 pct

Analytikerne hos Goldman Sachs har hævet kursmålet for aktien i FLSmidth til 430 kr. fra tidligere 375 kr.



Anbefalingen er uændret "køb", fremgår det af data fra Bloomberg News.



Ændringen er dateret 21. marts.



Kursmålet ligger 13 pct. over tirsdagens lukkeniveau for aktien på 380,80 kr. I 2017 er aktien steget 30 pct.



/ritzau/FINANS