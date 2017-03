Nike under stigende pres fra konkurrenter i tredje kvartal

Den amerikanske sportstøj-gigant Nike fik et højere overskud i det forskudte tredje kvartal end ventet. Men konkurrencen bider, og omsætningen er under pres.



Selskabet rapporterede efter børstid tirsdag et ordinært overskud på 0,68 dollar per aktie for kvartalet, der dækker over perioden december-februar.



Analytikernes bud lød på 0,53 af dollar per aktie ifølge en Bloomberg-undersøgelse.



Omsætningen beløb sig til 8,43 mia. dollar, hvilket var lidt lavere end de ventede 8,47 mia. dollar.



Den skuffende omsætning skyldes ifølge kritikere, at Nike ikke længere kan fastholde markedsandelen i kampen mod Adidas, Under Armour og andre af de fremadstormende branche-kolleger.



Investorerne kvitterede med at sende Nike-aktien ned med 2,7 pct. i eftermarkedet. Aktien faldt 1,1 pct. i den ordinære handel på Wall Street.



/ritzau/FINANS