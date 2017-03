Kunder trak annoncer bragt ved siden af ekstremistisk indhold: Google griber ind

Relateret indhold Tilføj søgeagent Google

Google har oplevet, at en lang række kunder har trukket deres annoncer tilbage, fordi deres annoncer er bragt side om side med ekstremistisk indhold på hjemmesiden.



Derfor lancerer de tirsdag nye redskaber til sikring af mere kontrol på nettet.



"Vi ved, at annoncørerne ikke ønsker at se deres annoncer side om side med indhold, der ikke er i overensstemmelse med deres værdier," siger Google's leder på erhvervsområdet, Philipp Schindler.



"Så fra i dag af, begynder vi at anlægge en hårdere linje over for indhold, som er hadefuldt, krænkende og stærkt nedsættende," siger Philipp Schindler.



Repræsentanter for Googles ledelse har tidligere fremsat offentlige undskyldninger til den britiske regering og en række ledende britiske selskaber - deriblandt Marks and Spencer og HSBC banken.



Selskaberne trak deres annoncer tilbage, efter at de var placeret ved siden af ekstremt indhold.



Sky, Vodafone og flere andre storbanker har også tidligere klaget over, at deres annoncer dukkede op på ekstremistisk materiale fra grupper som Ku Klux Klan.



Det franske marketingselskabet Havas har allerede trukket sine klienters reklamer fra Google og YouTube, og verdens tredjestørste reklamebureau, Publicis, genovervejer også sit forhold til Google.



Google skal nu svare både reklameindustrien og den britiske regering på, hvordan det har tænkt sig at forhindre at belønne ekstremistiske grupper med reklameindtægter.



Google er blevet indkaldt til det britiske statsdepartement for at præsentere en løsning på problemet.



/ritzau/AFP