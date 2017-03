Fjernvarmeselskab forsikrer: Ingen prisstigninger på vej

Ewii-koncernen, der ejer landets femtestørste fjernvarmeselskab, Trefor Varme, forsikrer, at man ikke har aktuelle planer om at hæve priserne, selv om man skulle få lov til det af Energitilsynet.



Trefor Varme er et af omkring 50 selskaber, der har søgt Energitilsynet om lov til at opskrive sin egenkapital markant og dermed få mulighed for at hive flere penge ud af selskabet.



Disse penge vil i givet fald kun kunne tages ét sted fra - nemlig fjernvarmekunderne.



Men Knud Steen Larsen, der er administrerende direktør i Ewii, forsikrer kunderne om, at de ikke behøver frygte forhøjede varmepriser af den grund.



"Vi har ingen planer om hverken på den korte eller mellemlange bane at hæve priserne på baggrund af det her."



"Vi har for mange år siden på linje med en række andre varmeselskaber, søgt om lov til at opkræve indskudskapitalen, men det er ikke det samme som, at vi agter at benytte os af retten til det," siger Knud Steen Larsen, der også er bestyrelsesformand i Trefor Varme.



Han peger på, at man heller ikke udnytter det nuværende prisloft for el og vand.



Og hvis det senere skulle blive aktuelt at hæve fjernvarmepriserne, bliver det til kundernes fordel, lover han.



"Hvis vi på den lange bane skulle udnytte rettighederne helt eller delvist, bliver det ikke til profitering, men til gældsnedbringelse i selskabet, hvilket igen kommer vores kunder til gode," siger Knud Steen Larsen.



/ritzau/