Vestas' finansdirektør skal ind i svensk industribestyrelse

Vestas' finansdirektør, Marika Fredriksson, er på vej ind i endnu en bestyrelse i sit hjemland.



Hun er nomineret til at sidde med rundt om bestyrelsesbordet i industrikoncernen Sandvik, skriver det svenske selskab i en meddelelse tirsdag.



Her skal hun afløse Jürgen Geissinger, der også er en kendt figur fra vindmøllebranchen qua sin stilling som topchef i tyske Senvion.



Marika Fredriksson sidder i forvejen i bestyrelserne for den svenske stålkoncern SSAB samt elektronikvirksomheden ÅF.



/ritzau/FINANS