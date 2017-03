Maersk Oil og partnerne går videre med norsk kæmpefelt

Opdateret 8.33 Maersk Oil og partnerne i det store norske oliefelt Johan Sverdrup har besluttet at gå videre med fase 2 af projektet.



Partnerne er blevet enige om de næste skridt i udviklingen af oliefeltet, der er et af de største i den norske undergrund nogensinde og menes at indeholde mellem 2 og 3 mia. olietønder.



Olieselskaberne, der ud over Maersk Oil tæller operatøren Statoil samt Lundin Petroleum, Aker BP og Petoro, regner med at indsende en endelig feltplan for fase 2 i andet halvår af 2018, og produktionen skal starte i 2022.



Allerede nu er der dog givet betingede kontrakter til underleverandørerne Aker Solutions, Kværner og Siemens for henholdsvis en oliebehandlingsplatform, et fundament og en strømforbindelse til fastlandet. De bliver dog først endelige, når investeringsbeslutningen bliver truffet sammen med feltplanen.



Investeringerne i første fase ventes at løbe op i 97 mia. norske kr. i fase 1 og yderligere 40-55 mia. norske kr. i fase 2, gentager Statoil i en meddelelse tirsdag morgen. Fase 1 af Johan Sverdrup blev besluttet i 2015 og ventes at levere de første dråber i 2019.



Breakeven-prisen for feltet regnes at ligge på under 20 dollar per tønde for første fase, som ventes at give op til 440.000 tønder olie per dag, og under 25 dollar per tønde for hele feltet, som spås at kunne levere 660.000 tønder dagligt, oplyser partnerne.



Til sammenligning koster en tønde Nordsøolie tirsdag morgen omkring 52 dollar.



Johan Sverdrup-feltet ejes 40,03 pct. af Statoil, 22,6 pct. af Lundin Petroleum, 17,36 pct. af Petoro, 11,57 pct. af Aker BP og endelig 8,44 pct. af Maersk Oil, der er en del af A.P. Møller-Mærsk.



Oliefeltet ventes at producere olie over en periode på omkring 50 år.



/ritzau/FINANS