Røde tal hos KMD: Trecifret millionunderskud sidste år

It-virksomheden KMD er ikke kun presset af utilfredse kunder for tiden.



Økonomisk går det heller ikke for godt for selskabet, der for nylig har mistet pensionsselskabet ATP som kunde.



KMD Holding, der gennem en række andre selskaber ejer KMD A/S, har tirsdag offentliggjort regnskabet for 2016, der viser et underskud på 239 mio. kr.



De røde tal skyldes i høj grad de særlige poster i regnskabet, der blandt andet dækker over øgede nedskrivninger og hensættelser til særlige kompensationer til kunder.



Det gælder blandt andet det forlig, man i sidste uge indgik med kommunernes it-selskab, Kombit.



Det koster ifølge årsrapporten KMD en engangsudgift på 100 millioner kroner.



"Udviklingen har ikke været tilfredsstillende," hedder det i rapporten om det opnåede resultat.



Tilfreds stigende omsætning



Til gengæld er administrerende direktør Eva Berneke tilfreds med, at KMD har øget omsætningen med 3,5 procent til 5,3 milliarder kroner.



Det skyldes, at virksomheden særligt i erhvervssegmentet er lykkedes med at trække nye opgaver til sig og har hævet omsætningen med 33 procent.



Omvendt er omkostningerne steget næsten tilsvarende. Derfor er resultatet før afskrivninger og særlige poster kun 20 millioner bedre end året før, svarende til to procent.



Direktøren hæfter sig i den forbindelse ved, at man i kraft af en ny aftale med pensionsselskabet Pensam har taget et vigtigt skridt i en ny retning.



"Aftalen med Pensam er ikke kun en milepæl for KMD's aktiviteter på erhvervsmarkedet."



"Det er en milepæl i KMD's strategiske rejse fra alene at være kommunal it-leverandør til at være en afgørende national aktør på tværs af sektorer," siger Eva Berneke i en kommentar til årsrapporten.



Optimismen fejler heller ikke noget i forhold til udmeldingerne for 2017. Her forventer selskabet en vækst i både omsætning og driftsresultat på mellem to og fire procent.



ATP's opsigelse af kontrakten om et nyt pensionssystem får ifølge selskabets vurdering ingen indflydelse på resultatet for 2017.



KMD hed tidligere Kommunedata og var ejet af Kommunernes Landsforening.



Det blev solgt i 2009 og er nu ejet af kapitalfonden Advent International og Sampension.



Med omkring 3500 ansatte er det Danmarks største it-virksomhed.



/ritzau/