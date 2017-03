En af Novo Nordisks største konkurrenter Eli Lilly har valgt at fjerne lidt af mystikken om prisen på lægemidler i USA ved at offentliggøre langt mere detaljerede data end tidligere.



I USA arbejder man i udgangspunktet med to priser, listeprisen og prisen efter rabatter. Listeprisen er den pris, man betaler, hvis man som patient ikke har nogen sundhedsforsikring, eller hvis man har en sundhedsforsikring med en høj selvrisiko, skriver Finans.



I USA er det ifølge Finans indkøbsorganisationerne, de såkaldte PBM'er (Pharmacy-benefit managers), der forhandler rabatter mellem medicinalselskaberne og forsikringsselskaberne.



De får generelt højere og højere rabatter på listeprisen, hvilket gør, at medicinalselskaberne slet ikke får den pris, som listeprisen ellers indikerer.



"I 2016 gav Eli Lilly en gennemsnitlig rabat på listeprisen for alle sine produkter, der ikke kun er Novo-relaterede, til indkøbsorganisationerne på 50 pct., mens tallet i 2012 var 28 pct.," oplyser Finans.



Også Novo Nordisk giver store rabatter. Ifølge regnskabet fra den danske medicinalkoncern blev der i 2016 givet 59 pct. i prisnedslag og rabatter på selskabets bruttosalg i USA mod 56 pct. i 2015 og 48 pct. i 2014. Det viser en gennemgang foretaget af Ritzau Finans.



De øgede rabatter gør, at stigningerne fra medicinalselskaberne reelt ikke er så store som stigningerne i listeprisen på lægemidler indikerer. Eli Lillys listepriser er steget 14 pct. i 2016.



"Som følge af de voksende rabatter var den gennemsnitlige nettopris for Eli Lillys medicin - den reelle pris, vi får for at sælge vores produkter - 2,4 pct. højere sidste år," skriver administrerende direktør i Eli Lilly Dave Ricks i et åbent brev på selskabets hjemmeside.



