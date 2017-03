Danske Bank erkender estisk svigt i hvidvaskningsskandale

Danske Banks afdeling i Estland havde hverken systemer eller rutiner på plads til at opdage, om den blev misbrugt til at vaske penge hvide.



Det erkender Danske Bank, efter det er kommet frem, at banken sandsynligvis er blevet brugt til storstilet økonomisk kriminalitet.



En stor international efterforskning har vist, at mindst 20 mia. dollar er ført ud af Rusland via en stribe banker. En af dem er Danske Bank, der sammen med Nordea skulle være brugt til hvidvask af op til syv mia. kr.



"Vi havde på det pågældende tidspunkt i Estland ikke tilstrækkeligt effektive systemer og rutiner til at sikre, at vi ikke blev misbrugt til hvidvask. Det har vi rettet op på," skriver Danske Banks chefjurist, Flemming Pristed, i en pressemeddelelse.



De mange konti og transaktioner er efterfølgende blevet gået igennem. Det er gjort for, at man kan leve op til myndighedernes krav om, at bankerne skal vide, at deres kunder har lovlige grunde til at have deres konti.



Den gennemgang har ifølge Danske Bank ført til en større oprydning af kunderne bag de mistænkelige overførsler.



Øjensynligt savnede alle de gennemgåede engagementer med undtagelse af en enkelt legitime årsager til at have deres konti.



"Som et resultat heraf (gennemgangen red.) er samtlige kunder på nær én med relation til de pågældende transaktioner blevet afviklet. Vi har indført nye systemer og kontrolprocedurer og har desuden indsat en ny ledelse i Estland," skriver Danske Bank.



Ifølge Berlingske er Danske Bank og Nordea blevet brugt som mellemstation i en global hvidvaskningsoperation. Syv mia. kr. via 1700 transaktioner skulle været gået gennem de to banker.



Danske Bank understreger, at man ikke ønsker at blive brugt til kriminelle handlinger.



"Vi ønsker på ingen måde at blive misbrugt til hvidvask eller andre kriminelle formål. Vi tager vores ansvar for at bidrage til bekæmpelsen af hvidvask og anden finansiel kriminalitet meget alvorligt," skriver Danske Bank.



/ritzau/