ISS tæt på at forlænge med Barclays

ISS og den britiske storbank Barclays har underskrevet en hensigtserklæring om at forlænge sit samarbejde, der dækker levering af service til omkring 1600 Barclays-kontorer i 35 lande.



ISS vil nu forhandle om en forlængelse af kontrakten med briterne indtil slutningen af 2022, skriver ISS i en meddelelse.



Barclays er på nuværende tidspunkt ISS' største kontrakt. Samarbejdet begyndte i 2012.



"Vi er stolte og beærede over at få mulighed for at forlænge aftalen med Barclays, som er en meget særlig kunde for ISS, siger ISS' topchef," Jeff Gravenhorst i meddelelsen.



Han ser samtidig muligheden for forlængelse som et "vidnesbyrd på den tillid og det partnerskab, som ISS har opbygget med Barclays de seneste fem år".



/ritzau/FINANS