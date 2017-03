Medie: Formand for bycykelfond trækker sig

Formanden for den københavnske By- og Pendlercykel Fonden, Nikolaj Bøgh, har trukket sig som formand. Det skriver Finans Ifølge mediet er det bestyrelsesmedlem Niels E. Bjerrum, der oplyser, at Nikolaj Bøgh valgt at trække sig. Det sker efter Finans har afsløret en række private SMS-beskeder mellem Nikolaj Bøgh og Torben Aagaard, der er direktør hos bycykelselskabet Gobike, der gik konkurs i sidste uge.Samtidig oplyser Niels E. Bjerrum, ifølge Finans, at bestyrelsen har udpeget ham som ny formand for fonden.Fonden har været i søgelyset den seneste tid efter en strid med selskabet Gobike, der driver 1800 bycykler via datterselskabet Bikeshare på vegne af By- og Pendlercykel Fonden.Gobike gik konkurs, da Fonden afviste den redningsplan, som Gobike fremlagde.