Carlsberg klar på opkøb af specialbryggerier i UK

Der er samtaler i gang mellem britiske specialbryggerier og Carlsberg. I et interview med FødevareWatch fortæller direktøren for Carlsberg UK, at selskabet er parat til at købe – hvis det rigtige bryggeri melder sig.



Det skriver Fødevarewatch.



På verdens "probably" hårdeste ølmarked er det ikke længere nok kun at have sine egne øl med under armen, hvis man vil ind på de rigtige hylder i de rigtige forretninger og distributionssteder.



Det har Carlsberg indset.



Direktøren for den britiske del af forretningen, Julian Momen, fortæller i et interview med Fødevarewatch blandt andet, at det danske bryggeri er parat til at købe et britisk craft-bryggeri, hvis man kan finde det rigtige, og det rigtige skulle melde sig salgsklar.



- Vores fokus er på organisk vækst, som vi hele tiden har sagt. Men vi er da åbne over for det (opkøb, red.), hvis muligheden viser sig. Der mangler noget i segmentet UK-craft, men vi samarbejder dog med en del bryggerier, og vi har udbygget vores portefølje betydeligt, siger Julian Momen, som kun har siddet i stillingen som administrerende direktør for Carlsberg UK siden 2016.



Han har været en vigtig brik i den store turnaround af den gamle ølkoncern på det britiske marked, hvor bryggeriet igennem en årrække har haft massive problemer. Efter et underskud på 280 mio. kr. mio. kr. i 2015, måtte Carlsberg nedskrive for 372 mio. kr., og samme år smed den store discountkæde Tesco en del af Carlsbergs produkter ud af sortimentet.



