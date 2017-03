Schouw & Co. køber familieejet succesvirksomhed

Schouw & Co. køber majoriteten af den silkeborgbaserede succesvirksomhed Borg Automotive. Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse.



Søren Toft-Jensen stiftede virksomheden som 25-årig i Rudkøbing under navnet Toft-Jensen Elektro. Nu har han som 67-årig, efter længere tids dialog, indvilliget i, at Schouw & Co. overtager 85 pct. af aktierne i den familieejede virksomhed.



Ifølge fondsbørsmeddelelsen er planen at Schouw & Co overtager den resterende del af aktierne inden for en overksuelig fremtid. Adm. direktør i Schouw & Co, Jens Bjerg Sørensen, ser et fortsat vækstpotentiale i virksomheden og ønsker at løfte omsætningen yderligere.



"Søren Toft-Jensen har gennem de seneste 40 år været med til at skabe en stor dansk industrisucces, og vi er glade for, at han fortsætter sit engagement i virksomheden, så vi kan trække på hans enormt store viden om cirkulær økonomi og refabrikeringsindustrien," lyder det fra den adm. direktør.



Tiden er inde



Det har tidligere været fremme, at Søren Toft-Jensen overvejede at sælge sit livsværk, men han ventede på den helt rigtige køber.



"Nu er tiden dog kommet til at give nøglerne videre. Jeg har fået mange købstilbud de seneste år, men det har været vigtigt for mig at sikre virksomhedens langsigtede udvikling i et nyt ejerskab. Jeg kan ærlig talt ikke tænke mig en bedre køber end Schouw & Co," lyder det fra eneejeren, der har formået at skabe en kæmpe forretning på at renovere reservedele til bilbranchen.



Omsætningen i Borg Automotive steg i 2015/16-regnskabet til 569 mio. kr, mens driftsindtjeningen eksploderede til 101 mio. kr. - en fordobling i forhold til året før. Overskuddet efter skat tog også et stort hop fra 40 mio. kr. i 2014/15 til 70 mio. kr. i det seneste regnskab.



Schouw & Co.'s køb af Borg Automotive er betinget af myndighedsgodkendelser, og forventes at få virkning fra begyndelsen af april 2017.