Parken venter resultatdyk i år: Lander millionoverskud trods stor nedskrivning

Parken Sport & Entertainment venter i 2017 om et resultat før skat på 60-80 mio. kr. og en omsætning på 1250-1275 mio. kr.



I 2016 opnåede selskabet et resultat før skat på 120,7 mio. kr. og en omsætning på 1448,2 mio. kr. Eksklusive en nedskrivning i Fitness.dk var overskuddet på 240,7 mio. kr. før skat.



Det fremgår af selskabets årsregnskab for 2016.



Forventningerne er inklusive en forudsætning om, at FC København deltager i gruppespillet i Europa League-turneringen.



/ritzau/FINANS