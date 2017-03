Google mister reklamer på grund af ekstremistik materiale

Internetgiganten Google har mistet reklamer fra blandt andre Sky, Vodafone og tre storbanker, efter at selskabets annoncer er dukket op på ekstremistisk materiale fra grupper som Ku Klux Klan.



Det skriver The Guardian.



Det franske marketingselskabet Havas har allerede trukket sine klienters reklamer fra Google og Youtube, og verdens tredjestørste reklamebureau, Publicis, genovervejer også sit forhold til Google.



De tilslutter sig dermed McDonald's, Audi, L'Oréal og BBC, som sidste uge enten trak reklamer eller udmeldte intentionen om det.



Google skal nu svare både reklameindustrien og den britiske regering på, hvordan det har tænkt sig at forhindre at belønne ekstremistiske grupper med reklameindtægter.



Google er blevet indkaldt til det britiske statsdepartement for at præsentere en løsning på problemet. Derudover ventes Google at stå for skud på den årlige reklamekonference Advertising Week Europe, som starter denne uge.



Reklamer på Youtube-videoer kan have generet omkring 250.000 pund (2,1 mio. kr.) til ekstremistiske grupper, skriver The Guardian.



/ritzau/FINANS