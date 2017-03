Fjernvarmeformand: Kostbart kapitalhul skal lukkes igen

Energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) har allerede tilkendegivet, at han vil gå i spidsen for at ændre de kapitalregler, der kan koste fjernvarmekunder dyrt.



Og det kan kun gå for langsomt, hvis man spørger Uffe Bro, der er formand for brancheforeningen Dansk Fjernvarme.



- Jeg går ud fra, at Folketinget får lukket den her mulighed, så man kun kan få afkast af den kapital, man rent faktisk har skudt ind.



- Teoretisk kan man lave love med tilbagevirkende kraft. Men det er ikke typisk dansk. Omvendt er det heller ikke typisk dansk at kræve renter af et indskud, man ikke har foretaget, siger Uffe Bro.



Han kritiserer de regler, der har gjort det muligt for Herning Kommune at opskrive egenkapitalen i fjernvarmeselskabet Eniig Varme.



Dermed får kommunen mulighed for at 20-doble det udbytte, man har lov til at hive ud af selskabet, selv om der altså ikke er tilført nye penge.



Det princip er Uffe Bro altså imod, selv om flere af hans medlemmer har tænkt sig at gøre Herning kunsten efter.



- Den her sag handler måske mere om moral end om jura. Men det er nu engang mit synspunkt, siger han.



Også Brian Vad Mathiesen, der er professor på Aalborg Universitet med speciale i energiplanlægning, appellerer også til, at man fra lovgivernes side får lukket hullet.



Han forudser, at fjernvarmeforsyningen i Danmark vil forandre sig markant, hvis reglerne får permanent virkning.



- Vejen mod større afkastkrav vil betyde en gradvis afvikling af den omkostningseffektive fjernvarmesektor med forbrugeren i centrum, som vi har nu, siger han.



Brian Vad Mathiesen henviser blandt andet til Energitilsynets egen analyse af prisforholdene i sektoren.



Samtidig peger han på, at det formentlig aldrig har været hensigten fra kommunernes side, at de skulle hive masser af penge ud af fjernvarmeselskaber.



- Meningen har været at få leveret en billig fjernvarmeløsning, hvor for eksempel overskudsvarme fra affaldsforbrænding kunne bruges.



- Og det er mange steder ret tilfældigt, om det lokale fjernvarmeselskab er kommunalt ejet eller forbrugerejet, siger han.



Ifølge Jyllands-Posten har ejerne af omkring halvtreds andre fjernvarmeselskaber bedt om at benytte de nye regler til at opskrive selskabernes kapital.



/ritzau/