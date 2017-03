Tivoli vil have eks-Danisco-chef ind i bestyrelsen

Tom Knutzen, tidligere chef for Danisco, er på vej ind i bestyrelsen hos Tivoli.



Det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen i forlystelseshaven.



Han skal afløse Tommy Pedersen, der har siddet i bestyrelsen siden år 2000 som repræsentant for Chr. Augustinus Fabrikker, der ejer godt en fjerdedel af aktierne i Tivoli.



Tom Knutzen var direktør for Danisco, indtil selskabet blev købt af amerikanske Dupont. Siden har han siddet i spidsen for schweiziske Jungbunzlauer og samtidig siddet i bestyrelsen for Nordea - indtil for få uger siden - og FLSmidth.



/ritzau/FINANS