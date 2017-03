General Motors vil indføre Netflix for Cadillacs

Den amerikanske bilproducent General Motors vil indføre en abonnementservice for sit luksusmærke Cadillac, så man frit kan vælge og vrage uden at købe en bil.



Det skriver Wall Street Journal.



For 1500 dollar om måneden, eller lidt over 10.000 kr., kan man med sit abonnement veksle mellem Cadillacs ti modeller op til 18 gange om året.



Tilbuddet er i øjeblikket kun gældende i New York og har i øjeblikket 5000 brugere, men udvider snart til Los Angeles og andre store markeder



Ifølge en Barclays-analytiker kan bilsalg i USA falde med op mod 40 pct. over de næste 25 år i takt med store ændringer i markedet. Det er dog ikke alle hopper, som hopper med på abonnement-vognen. BMW er "usikre på, hvor stort markedet er" og vælger i stedet en anden tilgang.



Den tyske bilgigant har introduceret servicen "Reachnow" i flere amerikanske storbyer. Servicen lader folk bestille en bil gennem en app, hvorefter man kan efterlade bilen på en vilkårlig parkeringsplads i området.



GM har desuden startet delebilsselskabet Maven og investeret 500 mio. dollar (3,45 mia. kr.) i Uber-rivalen Lyft, som del af en større omlægning til fremtidens bilindustri, skriver Wall Street Journal.



