Industriselskabet Schouw & Co. foreslår at udvide bestyrelsen med Hans Martin Smith, Vestas' chef for investor relations og finanskontoret (Group Treasury).



Hans Martin Smith er nomineret til nyvalg ved generalforsamlingen i Schouw, der finder sted 20. april i Tivoli Friheden i Aarhus.



Resten af bestyrelsen ventes at fortsætte uændret.



/ritzau/FINANS