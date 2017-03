Der er omvæltninger i gang i det pressede marked for borerigge, hvor også A.P. Møller-Mærsks Maersk Drilling mærker de trange kår for tiden.



Borr Drilling, et nystartet norsk selskab, har dog kastet sin kærlighed på sektoren og investerer nu et milliardbeløb i en flåde af rigge.



Borr vil nemlig købe 15 rigge ejet af giganten Transocean, der har hjemme i Schweiz, i en handel til i alt 1,35 mia. dollar (9,3 mia. kr.).



Der er tale om ti eksisterende jack-up-rigge og fem nye på vej fra værftet Keppel Fels i Singapore. Gruppen udgør samtidig hele Transoceans portefølje af jack-up-rigge, der bruges til boringer på relativt lavt vand - typisk under 250 meters dybde - eksempelvis i Nordsøen. Transocean har derefter 50 flydende rigge og boreskibe, til brug på dybere vand, tilbage i flåden.



Fem af riggene er dog i øjeblikket lagt op, da der er mangel på arbejde til dem i branchen, og tre af de andre har kontraktudløb inden for de kommende måneder. De sidste to skal arbejde til henholdsvis marts og oktober 2018 for Chevron i Thailand.



Borr Drilling blev startet i 2016 og har indtil videre en flåde på kun to jack-up-rigge. Selskabet har annonceret en fulddækket emission på 800 mio. dollar, hvoraf en bid vil blive tilbudt nye investorer, for at dække omkostningerne til købet af Transocean-riggene.



Maersk Drilling har en flåde på 16 jack-up-rigge, som dog for det meste er mere avanceret end Transocean-porteføljen og kan arbejde på dybere vand og i mere barskt vejr. Opbremsningen i branchen har gjort, at fem af dem i øjeblikket står uden arbejde, og yderligere to står til at blive arbejdsløse i løbet af 2017. Derudover ejer Maersk Drilling fire flydere og fire boreskibe, hvoraf i alt tre står uden arbejde for tiden.



/ritzau/FINANS