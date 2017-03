Uber mister to direktører mere efter kontroverser

Kørselstjenesten Uber har mistet to yderligere direktører i kølvandet på en stribe skandaler, efter at både chef for delebilsafdelingen og en ledende ingeniør for det selvkørende bilprojekt har forladt jobbet.



Det skriver Financial Times.



Uber er i øjeblikket i en omtumlet periode, da selskabet anklages for sexchikane, er involveret i stridigheder om tests af selvkørende biler og står over for et søgsmål fra Googles selvkørende bilenhed, Waymo.



Det blev for meget for Ubers chef for delebilstjenesten, Jeff Jones, som tilsluttede sig selskabet i september og havde til opgave at forbedre selskabets brand og omdømme.



- Det er blevet tydeligt for mig, at de synspunkter og den tilgang til ledelse, som har vejledt min karriere, er inkompatible med, hvad jeg har set og oplevet hos Uber, og at jeg kan derfor ikke fortsætte som direktør for delebilsenheden, sagde Jeff Jones til mediet Recode søndag.



Senere samme dag viste det sig, at ingeniør og leder af Ubers selvkørende bilprojekt, Brian McClendon, også vil forlade jobbet. Han udtaler dog, at det ikke var relateret til Jeff Jones', og at det var planlagt længe forinden.



Fratrædelsen er et stort tab for Ubers indtog i selvkørende biler, som var afhængigt af hans ekspertise indenfor højdefinitions kort.



Rekrutteringsselskaber og rivaler har oplevet en stor stigning i jobansøgninger fra Uber-ansatte de seneste uger, skriver Financial Times.



