SAS er under det største pres fra luftfartens nye kometer

SAS er blandt de flyselskaber i Europa, som er udsat for det hårdeste konkurrencepres.



Det skriver Finans.



Fra København flyver SAS i direkte konkurrence med de fremadstormende lavprisselskaber på to af tre ruter - langt mere end de fleste af de andre store og gamle netværksselskaber.



Samtidig er SAS mere presset på de oversøiske ruter, fordi Norwegian som det første lavprisselskab satser på den interkontinentale trafik fra de skandinaviske hovedstæder, som er hjemmebane for SAS.



- SAS er hele tiden tvunget til at nedbringe omkostningerne, fordi man flyver vinge mod vinge med de selskaber, som har branchens laveste omkostninger, siger Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, til Finans.



SAS deler hjemmebane med Norwegian og er størst internt i Skandinavien.



Men det norske lavprisselskab har globale ambitioner, og en stadig voksende del af flyvningerne sker uden for Danmark, Norge og Sverige. Norwegian har store baser i England og Spanien, hvor væksten er langt større end i Skandinavien.



Det bekymrer dog ikke SAS.



- Vi er det største flyselskab i Skandinavien med det tætteste trafikprogram for de hyppigt rejsende kunder. Det er afgørende for os, siger Lars Sandahl Sørensen, koncerndirektør i SAS med ansvar for driften, til Finans.



/ritzau/FINANS