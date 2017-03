Engelske sundhedsrådgivere i tvivl om effekten af Genmabs Darzalex

Genmab og partneren Johnson & Johnson har lidt et tilbageslag i England, hvor myndighederne ikke kan anbefale lægemidlet Darzalex til behandling af knoglemarvskræft.



Det fremgår af en artikel fra FiercePharma fra fredag i sidste uge.



Der er tale om et udkast til en anbefaling fra det britiske National Institute for Health and Clinical Excellence (Nice), der rådgiver sundhedsvæsnet i England og Wales om lægemidler.



I udkastet skriver Nice, at dets rådgivere på baggrund af de data, det har set, ikke har kunnet afgøre, hvor effektfuldt Darzalex er i behandlingen af patienter, der tidligere har været igennem flere behandlingsforløb. Nice vurderer derfor ikke, at det kan afgøres, om stoffet er værd at betale for, og kan ikke anbefale Darzalex som enkeltbehandling af knoglemarvskræft, skriver FiercePharma.



Beslutningen ærgrer det Johnson & Johnson-ejede Janssen, der markedsfører Darzalex.



"Beslutningen er ekstremt skuffende og understreger, at ikke meget har ændret sig i den måde medicin bedømmes på i Storbritannien," siger Jennifer Lee, der har ansvaret for markedsadgang og tilskud hos Janssen i Storbritannien.



Janssen har mulighed for frem til den 7. april at komme med nye argumenter til støtte for Darzalex, skriver FiercePharma, der også fortæller, at det er er i den periode, hvor forhandlinger ofte fører til en lavere pris og en ændret anbefaling.



/ritzau/FINANS