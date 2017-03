Mærsk: Havnerival venter at vokse mere end markedet efter jævnt 2016

Havneterminalselskabet DP World, der konkurrerer med blandt andet A.P. Møller-Mærsks APM Terminals, leverede stort set som ventet sidste år, og i 2017 venter selskabet at levere større vækst end markedet.



DP World omsatte for 4,16 mia. dollar i 2016, mens analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News havde regnet med et salg på 4,21 mia. dollar. Det blev omsat til et justeret driftsresultat (EBITDA) på 2,26 mia. dollar mod ventet 2,19 mia. dollar blandt analytikerne.



På bundlinjen hentede selskabet et nettooverskud på 1,02 mia. dollar - en spids mindre end de 1,12 mia. dollar, der var ventet blandt analytikerne.



2017 ventes ifølge DP World at blive et "udfordrende" år for den globale handel, men selskabet venter at levere en volumenvækst, der er over markedsvæksten i indeværende år, fremgår det af regnskabet.



