FCK-boss: Vanskeligt at holde niveauet i truppen

FC København mister til sommer mindst en og nok også flere af holdets største profiler.



Det vil betyde et dyk i niveau, hvis ikke det lykkedes klubben at hente erstatninger, vurderer FCK-direktør Anders Hørsholt.



Til sommer skifter Ludwig Augustinsson til tysk fodbold, mens det er ventet, at FCK-anfører Mathias "Zanka" Jørgensen bliver solgt til en udenlandsk klub.



"Vi ved, der vil komme udskiftninger i truppen til sommer. Ludwig Augustinsson rejser til Werder Bremen, Mathias "Zanka" bliver efter planen også solgt - og andre kan følge."



"Det er en del af virkeligheden og præmisserne for en klub som vores," siger Hørsholt til klubbens hjemmeside.



Færdig i Europa



Torsdag røg FCK ud af Europa League med et samlet nederlag til Ajax på 2-3. Og holdets præstationer i Europa har øget interessen for flere spillere.



"Når vi og vores spillere præsterer på højt internationalt niveau, så vil efterspørgslen på vores spillere stige."



"Vi vil selvfølgelig arbejde hårdt og grundigt på at holde det høje niveau i truppen, ligesom vi har forsøgt at gøre det, da Daniel Amartey, Nicolai Jørgensen eller Thomas Delaney rejste videre."



"Men opgaven bliver helt sikkert vanskelig, ligesom det bliver mere end svært at matche denne sæsons internationale resultater."



"Det betyder ikke, vi ikke vil forsøge og arbejde efter det," lyder det fra Hørsholt.



Optimale resultater



FCK hentede allerede sidste sommer stopperen Jores Okore og backen Nicolai Boilesen, og det er ventet, at de skal dække hullerne efter Augustinsson og Mathias "Zanka" Jørgensen.



Hørsholt var ærgerlig efter torsdagens 0-2-nederlag til Ajax i Amsterdam, for han havde drømt om at nå en kvartfinale i en europæisk turnering.



Han mener, FCK-spillerne kan ranke ryggen, når de ser tilbage på sæsonen i Europa.



"De resultater er meget tæt på det optimale en dansk klub kan præstere, og tallene fortæller en historie om kontinuerligt international konkurrencedygtighed mod stærke modstandere."



"Truppen er stærkt sammensat i denne sæson, og på den front også noget nær det optimale en dansk klub kan gøre," siger han.



/ritzau/