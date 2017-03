Dansker forlader topstilling hos tysk Vestas-konkurrent

Danske Lars Bondo Krogsgaard træder tilbage fra posten som topchef hos vindmølleproducenten Nordex efter dalende tro på selskabet.



Bestyrelsen har udpeget José Luis Blanco, der siden april sidste år har været vicedirektør og driftschef i Nordex, som efterfølger på posten, fortæller selskabet.



Nordex er blevet kritiseret for sine forventninger til 2017/18, og det har betydet markante fald i aktien.



"Nordex er fundamentalt stærkere end nogensinde før, men vores troværdighed har lidt som konsekvens af forventningerne, og det følger efter en periode, hvor vores håndtering af kommunikationsspørgsmål er blevet kritiseret," siger Lars Bondo Krogsgaard i en meddelelse.



"Det er i sidste ende mit ansvar, og jeg har derfor foreslået bestyrelsen, at jeg bliver frigjort fra min kontrakt på gensidigt acceptable vilkår i selskabets bedste interesse," fortsætter han.



Nordex-aktien steg fredag med 4,9 pct. Siden årsskiftet er aktien dog faldet med lidt over 30 pct.



