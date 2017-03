Tesla vil skrabe knap 10 mia. kr. ind til billig model

Elbilproducenten Tesla vil rejse op mod 1,4 mia. dollar svarende til omkring 9,7 mia. kr. gennem et udbud af aktier og gældspapirer.



Pengene skal sikre, at selskabets nye og billigere Model 3 kommer på markedet, skriver Bloomberg News.



Tesla har i første omgang sikret et nettoprovenu på 1,2 mia. dollar fra udbuddet, men selskabet kan rejse omkring 200 mio. dollar ekstra i garanter.



"Der er betydelig interesse på den lange bane. Folk er virkelig fokuserede på Model 3 og vil gerne eje aktien frem mod Model 3-lanceringen," siger Ben Kallo, analytiker ved Robert W. Baird & Co., til Bloomberg News.



Tesla har planer om at spendere omkring 2,5 mia. dollar i løbet af første halvdel af året, før produktionen af Model 3 går i gang i juli. Den amerikanske pris for bilen vil være omkring 35.000 dollar - cirka 243.000 kr.



Bilen er central i grundlægger og direktør Elon Musks forsøg på at transformere selskabet, så det kan producere større volumener af produkter, der er tilgængelige for mere almindelige forbrugere.



/ritzau/FINANS