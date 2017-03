Kæmpe sag om hvidvaskning trækker tråde til Danmark

Relateret indhold Tilføj søgeagent Europol Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Europol

Politisamarbejdet Europol har slået til mod et europæisk netværk, der menes at have hvidvasket penge for op mod 1,4 milliarder kroner.



Det fremgår af en pressemeddelelse fra Europol, der har koordineret politiaktionen.



Sagen trækker tråde til Danmark, hvor der også har været en politiaktion.



De øvrige europæiske lande er Frankrig, Tyskland, Schweiz, Spanien samt de baltiske lande.Netværket har ifølge pressemeddelelsen beskæftiget sig med at vaske illegale penge rene.



En anden del af netværkets aktiviteter har angiveligt været at tjene penge fra ulovlig spilvirksomhed.



Et formål med hvidvaskningen af penge har været at undgå beskatning, hedder det i pressemeddelelsen.



Som led i aktionen er der blevet beslaglagt ejendomme, luksusbiler, penge og sågar en vinkælder med dyre vine.



De fleste beslaglæggelser har fundet sted i Frankrig. Det er også her, at netværket ser ud til at have haft dets udgangspunkt.



Det var netop fransk politi, der kom på sporet af netværket i september 2015. Under efterforskningen stod det klart, at netværket forgrener sig til en række øvrige europæiske lande.



Herefter blev Europol involveret, og en fælles efterforskning blev indledt.



Sagen rækker også ud over Europas grænser. Ifølge pressemeddelelsen har netværket haft aflæggere i Hong Kong og Singapore. Efterforskningen i sagen er endnu ikke afsluttet.



Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, om der er foretaget anholdelser af mistænkte personer i Danmark.



Den danske anklagemyndighed ønsker ikke at komme med yderligere oplysninger før mandag.



/ritzau/