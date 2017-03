SAS vil anke EU-bøde for priskartel

Relateret indhold Tilføj søgeagent SAS

SAS vil anke den EU-bøde, som luftfartsselskabet er blevet pålagt af EU-Kommissionens konkurrencekontor fredag, fortæller flyselskabet i en meddelelse.



- Vi sætter stærkt spørgsmålstegn ved, at EU-Kommissionen igen har gennemtvunget en beslutning, der allerede er blevet annulleret en gang af CJEU (EU-Domstolen, red.), siger chefjurist ved SAS Marie Wohlfahrt i meddelelsen.



Bøden er på 70,2 mio. euro - eller 520 mio. kr. - i SAS' tilfælde. Selskabet fortæller, at det vil udgiftsføre bøden som engangspost i regnskabet for andet kvartal.



Ti andre flyselskaber skal også betale bøder for ulovlige prisaftaler.



