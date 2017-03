Den engelske sundhedsvagthund Nice (National Institute for Health and Care Excellence) har i dag anbefalet ikke at godkende Genmabs middel mod knoglemarvskræft Darzalex. Det skriver mediet PharmatimesNice mener ikke, at Darzalex kan godkendes, da der er en høj grad af usikkerhed i forhold til, hvor effektivt midlet er.Darzalex blev godkendt i USA i 2015 og er siden blevet godkendt i 12 lande i Europa. Flere kilder udtaler da også skarp kritik til Pharmatimes over, at Storbrittanien halter gevaldigt bagud, når det kommer til at få godkendt kræftmedicin.Også medicinalanalytiker i Nordea Michael Novod tolker, at der med afvisningen må være tale om en magtkamp om prisfastsættelse mellem Nice og medicinalgiganten Johnson & Johnson, der sælger og markedsfører Darzalex."Efter vores mening er effekten af Darzalex ubestridelig," skriver han i en kommentar til nyheden.Han baserer sin vurdering på en række offentliggjorte studier og data for Darzalex, herunder Sirius, Pollux og Castor.Darzalex bruges til behandling af knoglemarvskræft i anden, tredje og fjerde behandling af voksne patienter hvis tidligere behandlingsforløb ikke har virket.Dagens anbefaling af Darzalex er kun vejledende, og Nices endelige anbefaling har deadline i juli. Før det har parterne mulighed for at forhandle priser, påpeger Michael Novod, som stadig ser en mulighed for, at Nice ender med at anbefale Darzalex.Medicinalanalytikerne holder fortsat fast i sit kursmål for aktien på 1595 kr. og en købsanbefaling.Fredag er aktien faldet 0,2 pct. til kurs 1479.