SAS får EU-bøde på halv milliard for priskartel - igen

Relateret indhold Tilføj søgeagent SAS

EU-Kommissionen

EU-Domstolen Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer EU-Domstolen

EU-Kommissionen

SAS

Opdateret kl.12.22 Luftfartsselskabet SAS er af EU-Kommissionen blevet idømt en bøde på 70,2 millioner euro i en større kartelsag om fragtpriser.



Det er anden gang, at selskabet bliver idømt bøden. Allerede i 2010 nåede kommissionen frem til samme konklusion, men afgørelsen blev anket og omstødt af EU-Domstolen på grund af en procedurefejl.



Nu har EU-Kommissionen imidlertid behandlet sagen igen og er nået frem til, at SAS i lighed med 10 andre selskaber handlede i strid med konkurrencereglerne.



Lægger man alle bøderne sammen, er der tale om et beløb på knap 800 millioner euro.



De ulovlige prisaftaler virkede i periode fra december 1999 til februar 2006 og lagde et aftalt niveau for brændstof- og sikkerhedstillæg.



/ritzau/