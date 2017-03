Mærsks havneselskab droppede at byde på projekt i Panama

A.P. Møller-Mærsks havneterminalselskab, APM Terminals, har opgivet at byde på et havneprojekt i Panama ved Panamakanalens udmunding til Stillehavet.



Det såkaldte Corozal-projekt, som APM Terminals ellers var prækvalificeret til sammen med tre andre havneselskaber, endte rent faktisk med ikke at modtage nogen bud overhovedet før sidste frist tidligere i marts.



Mærsk-selskabet blev i oktober kvalificeret til kampen om konstruktion og siden 20 års drift af en helt ny havneterminal ved Corozal sammen med fransk-kinesiske Terminal Link, singaporeanske PSA og Terminal Investment Limited, der er ejet af schweiziske MSC.



Men alle fire har droppet projektet, som har været ramt af dusinvis af retssager og klager fra både lokale beboere og rivaliserende selskaber.



Corozal-havnen var sat til en kapacitet på mere end fem millioner tyvefodscontainere (teu) om året med en kaj på over 2 kilometer og i alt 120 hektar land ejet af Panamakanalen.



Ritzau Finans har bedt om en kommentar fra APM Terminals.



