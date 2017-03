Pandoras amerikanske branchefælle vil tilbage til salgsvækst efter skrækår

Efter et skuffende regnskabsår med et dyk i salget på 5 pct. regner Tiffany & Co. med at komme tilbage på vækstsporet i 2017/18.



Det fortæller juvelerkæden i sit regnskab for året, der løb til og med slutningen af januar.



Tiffany & Co. har været ramt af problemer i USA, hvor salget også faldt 5 pct. på grund af mindre købelyst blandt både amerikanere og turister, anfører selskabet. Den berømte hovedbutik i New York mistede hele 11 pct. på toplinjen i årets løb.



2017/18 ventes til gengæld at byde på en "midt-encifret" procentvis salgsvækst, når man ser bort fra valutaudsving, og en endnu større fremgang i indtjeningen. Det skal blandt andet ske ved en omorganisering af butiksnetværket, der giver 3 pct. større butiksareal, mens bruttomarginen også ses stige.



Fredag falder Pandora 2,6 pct. til 789 kr.



"Der er mange, der er bekymrede over Pandoras resultater i første kvartal. Der har i en periode været en tendens til, at folk har solgt ud af aktien, fordi man er bekymret for Pandoras "like-for-like" salgsvækst. Selskabet kommer med regnskab den 9. maj, så noget tyder på, at der kan komme en periode med usikkerhed," siger chefhandler i Danske Bank Mads Zink til Ritzau Finans.



