Milepæl giver Billund Lufthavn mod på nye investeringer

Billund Lufthavn betjente for første gang nogensinde mere end tre millioner passagerer sidste år, og det kan ses på regnskabet.



Lufthavnen opnåede i 2016 en omsætningsfremgang på 10 pct. til 714 mio. kr. og realiserede et overskud på knap 59 mio. kr.



Det viser årsregnskabet, som er offentliggjort fredag.



Der var fremgang for alle segmenter, herunder passagerer fra udenrigs-, indenrigs- og charterflyvninger, ligesom der også var vækst i mængden af transporteret gods.



De pæne tal får bestyrelsesformand Clas Nylandsted Andersen til at varsle en udvidelse af lufthavnsterminalen.



"Flere passagerer kræver forbedrede fysiske rammer, og derfor er vi i øjeblikket i gang med at projektere en tilbygning til terminalen, der giver bedre muligheder for såvel de rejsende som de ansatte."



"Et byggeri, vi forventer at kunne tage i brug inden sommeren 2019," siger han i en kommentar til årsregnskabet.



