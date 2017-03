Postnord i milliardunderskud: Så meget faldt brevmængden i 2016

Opdateret kl. 10.50 - Postnord i Danmark trækker hele koncernen markant ned, og koncernchefen lægger heller ikke skjul på, at det især er den danske del af forretningen, der er problematisk.Postnord kommer ud af 2016 med et underskud på 1,58 mia. svenske kr, hvilket svarer til 1,2 mia. danske kr. Det fremgår af selskabets årsregnskab. Sidste år kom koncernen ud med et overskud på 278 mio. svenske kr. (218 mio. kr.)Omsætningen landede på 38,5 mia. svenske kroner (30,2 mia. kr) mod 39,4 mia. svenske kroner (30,1 mia. kr.) sidste år. "Resultatet for 2016 blev påvirket af den kraftige digitalisering primært i Danmark, hvilket resulterede i store nedskrivninger. Det langsigtede finansielle mål for forrentning blev dermed ikke nået," skriver Postnord i regnskabet.Koncernchefen understreger, at det især er Danmark, der er skyld i det store underskud."De poster, der påvirker sammenligneligheden, på netto SEK –1.583 mio. (–363 mio.) for hele året, vedrører primært nedskrivning af goodwill i den danske virksomhed og visse aktiver i brevvirksomheden i Danmark," skriver koncernchef Håkan Ericsson i rapporten.I Danmark faldt den totale brevmængde med 19 pct. i 2016."Resultatet blev kraftigt påvirket af lavere brevindtægter, som ikke har kunnet imødegås med tilstrækkelige tilpasninger af brevvirksomhedens omkostninger," skriver selskabet i årsrapporten.Postnord i Danmark landede en omsætning på 9,6 mia. svenske kr., hvilket svarer til 7,5 mia. danske kr.I 2015 var omsætningen lige under 10 mia. svenske kr., (7,8 mia. danske kr) Driftsresultatet giver et underskud på 1,9 mia. svenske kroner (1,5 mia. danske kr.). I 2015 var der et driftsunderskud på 287 mio. svenske kr. (225 mio. danske kr.)Antallet af ansatte i Danmark er faldet til 9313 ved udgangen af 2016 fra 10285 ved udgangen af 2015.For en uge side meldte hårdt pressede Postnord ud i en pressemeddelelse, at virksomheden planlægger at reducere antallet af ansatte i Danmark. Fremover skal danskerne kun forvente at få almindelig post en gang om ugenPostkoncernen Postnord vil reducere antallet af medarbejdere i Danmark med 3500-4000 i løbet af to-tre år.