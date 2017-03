Tivoli: Dårligt vejr betyder godnat med Pjerrot

I løbet af og efter en lun december opjusterede Tivoli forventningerne til 2016 hele to gange, og det betød, at forlystelsesparken forventede et resultat før skat på 90-100 mio. kr. i stedet for den oprindelige udmelding på 60-70 mio. kr.



Og forlystelsesparken nåede målet med 96,3 mio. kr. i resultat før skat sidste år, viste torsdagens årsregnskab. Forventningerne til 2017 er dog blot 80-90 mio. kr., men Tivolis administrerende direktør, Lars Liebst, indrømmer, at forlystelsesparken i årevis har haft en "noget konservativ" tilgang til sine forventninger.



"Vi kan forberede nok så meget, men hvis det står ned i stænger i tre uger i højsæsonen, så er det godnat med Pjerrot," siger Lars Liebst.



"Vejret er simpelthen ikke noget, vi har styr på. Vi har før oplevet juletider, hvor al udkørsel blev frarådet i flere weekender. Derfor er og skal vi være konservative i vores forventninger," siger han.



Det er dog udelukkende vejret, som Tivolis direktion ikke er herre over, når det kommer til forlystelsesparkens succes. Her peger Lars Liebst på, at det i øvrigt går strålende, lige fra parkens koncertkoncept, Fredagsrock, til den nyåbnede forlystelse Fatamorgana.



Vil digitalisere forlystelser



Netop nytænkning er vigtigt i en forlystelsespark, der ikke råder over mere end blot 8,3 hektar.



"Det er vigtigt for en forlystelseshave som os hele tiden at forny os. Vi kan ikke bare købe Rådhuspladsen, så vi er nødt til at finde andre måder at udvikle os på. I denne sæson har vi bygget et stort Orangeri, og så digitaliserer vi Dæmonen, så det bliver en virtual reality-oplevelse," siger Lars Liebst, og Tivolis økonomidirektør, Andreas Morthorst, supplerer:



"Jeg tror ikke, der er nogen i verden, der har en virtual reality-forlystelse på det niveau, som vi har udviklet her. Vi ser virtual reality som et supplement til forlystelser, og det her er blot den første udvikling i en lang række," siger han.



Tivolis direktion kan dog ikke løfte sløret for, hvilke andre forlystelser, der vil blive kombineret med opgraderet digitalisering, men lover, at der er mange nye udviklinger i vente.



"Som Georg Carstensen (Tivolis grundlægger, red.) sagde i 1845, så bliver Tivoli aldrig færdiggjort. Vi bliver ved med at udvikle virksomheden, for ellers tror vi, at der falder brænde ned," siger Lars Liebst.



