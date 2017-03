Færre besøgte Tivoli i 2016: Forlystelsesparken forbedrer alligevel resultat

Mio. kr. Q4 2016 Q4 2015 FY 2016 FY 2015 Omsætning 291,9 277,0 945,2 955,2 EBIT 62,6 39,8 100,0 69,0 Resultat før skat 61,4 38,8 96,3 64,1 Nettoresultat 49,2 24,4 75,3 43,8

Mio. kr. Ved Q4 2016 Omsætning "Lidt lavere end i 2016" Resultat før skat 80-90

Forlystelsesparken Tivoli kom pænt ud af 2016, hvor færre åbningsdage sammenlignet med året før imidlertid gav et lille dyk i omsætningen. Til gengæld fik Tivoli mere ud af salgskronerne, da resultaterne længere nede i resultatopgørelsen gik pænt frem."Det samlede besøgstal blev 4.638.000, hvilket var lidt lavere (-2 pct.) end i 2015, hvor besøgstallet var 4.733.000. Besøgstallet skal ses i lyset af, at der i 2016 var 246 åbningsdage mod 254 åbningsdage i 2015. Det gennemsnitlige besøgstal per åbningsdag var således højere end i 2015," skriver Tivoli i sit årsregnskab, der er offentliggjort torsdag eftermiddag.Omsætningen i forlystelsesparken faldt til 945,2 mio. kr. fra 955,2 mio. kr. i 2015 trods et bedre fjerde kvartal end året før, men samtidig steg driftsresultatet (ebit) også til 100 mio. kr. fra 69 mio. kr. i 2015. I fjerde kvartal blev ebit-resultatet 62,6 mio. kr. mod 39,8 mio. kr. i de sidste tre måneder af 2015.På de nedre linjer sikrede Tivoli sig et resultat før og efter skat på henholdsvis 96,3 mio. kr. og 75,3 mio. kr., mens tallene for fjerde kvartal isoleret set blev 61,4 mio. kr. og 49,2 mio. kr.I hele 2015 og fjerde kvartal af det år landede de to poster på henholdsvis 64,1 mio. kr. og 43,8 mio. kr. mod 38,8 mio. kr. og 24,4 mio. kr.I 2017 venter Tivoli desuden mere tilbagegang i omsætningen, der ventes at ramme "lidt lavere end i 2016", mens resultatet før skat over hele året ses falde til 80-90 mio. kr.Tabel for Tivolis regnskab for fjerde kvartal af 2016:Tivolis forventninger til 2017:/ritzau/FINANS